Умерла бывшая глава британской контрразведки

Бывшая глава контрразведки Великобритании Ми-5 Стелла Римингтон скончалась в возрасте 90 лет. Об этом сообщает Sky News.

Римингтон руководила MI5 с 1992 по 1996 год. Это первый руководитель этой службы, чье имя было предано огласке, и первая женщина на посту главы Ми-5.

Римингтон родилась в Лондоне в 1935 году. В 1963 году она вышла замуж за Джона Римингтоном, а в сентябре 1965 года вместе с мужем, тогда первым секретарем по экономике в британской верховной комиссии в Индии, переехала в Нью-Дели. В 1967 году Римингтон также стала работать в секретариате верховной комиссии, и ее начальник оказался представителем Ми-5 в Индии. В 1969 женщина поступила на постоянную работу в Ми5, где занималась борьбой с терроризмом, контрразведкой и противодействием саботажу. В 1990 году Римингтом заняла пост замдиректора Ми-5, а затем возглавила службу.

После ухода в отставку в 1996 году Римингтон опубликовала мемуары Open Secret и восемь шпионских романов о разведчице Лиз Карлайл, которые выходили в период с 2004 по 2014 годы. По данным Sky News, персонаж «М» из цикла фильмов о Джеймсе Бонде был создан на основе образа Стеллы Римингтон.

Ранее Римингтон рассказала о попытке КГБ завербовать ее в разгар холодной войны.