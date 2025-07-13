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В Лондоне прошла тайная встреча помощников Карла III и принца Гарри

Daily Mail: помощники принца Гарри и Карла III провели тайную встречу в Лондоне
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Andy Stenning/Pool/Reuters

Помощники короля Великобритании Карла III и принца Гарри провели закрытую встречу в Лондоне. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По данным источников издания, встреча прошла на прошлой неделе в частном клубе, который связан с британским монархом. Стороны не обозначали официальную повестку, ограничившись откровенным и спокойным разговором. По словам одного из участников, обе стороны давно хотели обсудить накопившиеся вопросы.

Кто именно стал инициатором этой встречи, пока не раскрывается. Однако эксперты считают, что это может стать началом пути к восстановлению общения между Гарри, его супругой Меган и остальной частью королевской семьи.

После того как в 2020 году принц Гарри и Меган отказались от официальных обязанностей и переехали в США, отношения между ними и британским двором заметно охладели. Супруги неоднократно критиковали королевскую семью в интервью и мемуарах. Переехав в Калифорнию, они занялись медиапроектами, но не все из них оказались успешными.

Ранее стало известно, почему Карл III не отвечает на заявления принца Гарри.

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