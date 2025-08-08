«Непонятно, кто кого держит за причинное место»: в РФ усомнились в ссоре Трампа и Нетаньяху

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), политолог Сергей Балмасов в беседе с «Газетой.Ru» назвал вызывающей сомнения новость о том, что президент США Дональд Трамп накричал на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время телефонного разговора.

«Трамп бы не позволил себе накричать на Нетаньяху, потому что в их тандеме еще не понятно, кто кого за причинное место держит. Если верить конфиденциальным источникам, то у них на самом деле очень теплые дружеские отношения. Понятно, что Трамп не скрывает своего страстного желания получить Нобелевскую премию мира, а конфликт в Газе ему это мешает сделать. Однако пока реальных действий за амбициями не последовало», — сказал политолог.

Он считает, что все усилия, которые предпринимал американский президент для урегулирования конфликтов в разных частях мира, скорее действуют «как временные пилюли», которые не решают глубинных причин конфронтации.

«Если говорить о Палестине, то тут в развернулась настоящая трагедия для палестинского и израильского народов. Палестинцев, по сути, хотят просто переселить в Сомали, Египет и другие страны региона, а в случае несогласия зачистят регион бомбами. Трамп не выдвигал Израилю ультиматум и не обещал сократить поставки вооружения и финансирования. По сути, американский лидер ничем не помог. Даже если эпизод с криком — это правда, то никакого смысла в подобном выражении эмоций нет. Израильский Васька слушает, да ест», — заключил Балмасов.

Телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Трамп во время телефонного разговора, который был посвящен гуманитарному кризису и голодающим детям в секторе Газа, не сдержал эмоций и накричал на израильского премьер-министра. Глава израильского правительства якобы разозлил президента США своей репликой о том, что сообщения о массовом голоде в секторе Газа были сфабрикованы ХАМАС.

Ранее правительство Германии приняло решение приостановить выдачу разрешений на поставки оружия Израилю.