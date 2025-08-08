На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт объяснил, могут ли учения в Белоруссии перерасти в наступление ВС РФ

Военэксперт Шаландин: учения в Белоруссии могут перейти к боевому этапу
true
true
true
close
Алексей Куденко/РИА Новости

В Белоруссии в начале сентября пройдет серия учений с участием военных стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Первый эшелон с российскими военнослужащими уже прибыл в страну. Вероятность перехода учений в наступательную операцию в беседе с Tsargrad.tv оценил военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин.

По мнению эксперта, учения могут перейти в наступательную операцию, особенно с учетом того, что на них собрались значительные ресурсы, а сам по себе такой подход для развертывания вооруженных сил – это проверенная стратегия. Так, на любой стадии учений они могут переориентироваться на боевое применение частей, прикрывающих госграницу. Однако все-таки вероятность этого сценария все-таки невелика, считает Шаландин.

«Как там будет складываться обстановка, я не могу вам рассказать, потому что сейчас пока тут очень много неизвестных, при которых прогноз может не оправдаться вообще в принципе», — добавил военный эксперт.

Также маловероятным он назвал предположения о том, что наступательный удар ВС РФ нанесет не с территории Белоруссии, а уже после отвода войск – по мнению специалиста, это не имеет смысла. Оперативное развёртывание войск в спецоперации также стартовало с учений, поэтому в атаки после отвода соединений точно не будет, заключил ветеран.

Напомним, 6 августа минобороны РФ сообщило, что в начале сентября пройдет серия учений с участием военных стран ОДКБ. По данным ведомства, учения пройдут «с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) «Взаимодействие-2025», с силами и средствами разведки «Поиск-2025», с силами и средствами материально-технического обеспечения КСОР «Эшелон-2025».

Ранее сообщалось о возможных попытках Украины и Польши сорвать учения «Запад-2025»

