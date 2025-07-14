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Самый старый из действующих глав государств в мире вновь будет участвовать в выборах

В Камеруне 92-летний президент Бийя выдвинул свою кандидатуру на новый срок
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Sunday Alamba/AP

Старейший в мире действующий глава государства 92-летний Поль Бийя вновь будет баллотироваться в президенты Камеруна. Об этом сообщает в официальном аккаунте президента в социальной сети X.

Бийя заявил, что является кандидатом на президентских выборах, которые состоятся 12 октября нынешнего года. Обращаясь к гражданам страны, президент призвал их не сомневаться в его решимости служить интересам народа.

Бийя бессменно возглавляет страну более 40 лет, с тех пор, как его предшественник и первый президент Камеруна Ахмаду Бабатура Ахиджо в 1982 году ушел в отставку по состоянию здоровья. Он становился главой государства в общей сложности семь раз. Дольше него на президентском посту находится лишь лидер Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого, пришедший к власти еще в 1979 году. Еще одним политическим старожилом является президент Конго Дени Сассу-Нгессо, возглавляющий страну с пятилетним перерывом с 1978 года.

В 2023 году посол России в Нигере и Мали, ведущий сотрудник Института Африки РАН Евгений Корендясов предрекал, что следующий мятеж в Африке может затронуть Камерун, однако этого пока не произошло.

Ранее лидер Мали продлил срок своих полномочий как минимум на 5 лет.

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