Лидер Мали продлил срок своих полномочий как минимум на 5 лет

Лидер Мали генерал Ассими Гоита подписал закон, согласно которому срок его пребывания в должности продлевается как минимум на пять лет. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на текст соответствующего закона.

Агентство цитирует положение из закона, согласно которому «президент... исполняет обязанности главы государства в течение пяти лет с возможностью продления срока столько раз, сколько необходимо, до установления мира в стране».

Указывается, что срок полномочий президента может быть сокращен при условии создания условий, «позволяющих организовать прозрачные и спокойные президентские выборы».

До этого сообщалось о решении парламента Мали продлить срок полномочий генерала Ассими Гоита, занимающего должность президента переходного периода, на пять лет без проведения выборов. С момента вступления закона в силу Гоита приобретает статус президента страны, утрачивая при этом статус президента переходного периода.

Политическая обстановка в Мали остается нестабильной с 2020 года, отмеченного двумя военными переворотами. В августе 2020 года президент Ибрагим Бубакар Кейта был отстранен от власти, после чего временное руководство страной перешло к группе военных, возглавляемой полковником Ассими Гоитой, впоследствии получившим звание генерала. Однако в мае 2021 года временный президент Ба Ндао также был отстранен от должности, и конституционный суд утвердил Гоиту в качестве главы государства на переходный период.

Ранее Путин и глава Мали Гоита провели переговоры в Кремле.