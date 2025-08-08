В США изменили уровень воды в реке из-за отдыха вице-президента

NYT: в США военные подняли уровень воды в реке для семейного отдыха Вэнса

Военные инженеры в США подняли уровень реки в Огайо, чтобы секретная служба могла обеспечить безопасность вице-президента Джей Ди Вэнса во время семейной прогулки на лодке. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на службу.

Пресс-секретарь вице-президента Тейлор Ван Кирк заявила, что Вэнс не знал о том, что 2 августа был сделан запрос об изменении уровня воды в реке, когда он с семьей отправился на лодочную экскурсию в свой 41-й день рождения.

«Секретная служба часто применяет меры защиты без ведома вице-президента или его сотрудников, как это было в прошлые выходные», — сказала Кирк.

Демократы Огайо и другие раскритиковали подобные меры.

Представитель Секретной службы Энтони Гульельми сообщил, что по соображениям безопасности агентство обратилось в Инженерный корпус армии США с просьбой временно увеличить приток воды из озера Цезарь-Крик, которое соединено с рекой.

