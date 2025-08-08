На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп рассказал о повестке встречи с Алиевым и Пашиняном

Трамп: Пашинян и Алиев подпишут мирное соглашение на встрече в Белом доме
true
true
true
close
Пресс-служба президента Азербайджана

Президент США Дональд Трамп утверждает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подпишут мирное соглашение во время своего визита в Белый дом. Об этом сообщается на странице американского лидера в Truth Social.

«Президент Алиев и премьер-министр Пашинян присоединятся ко мне в Белом доме на официальной церемонии подписания мирного соглашения», — написал Трамп.

Он добавил, что Вашингтон подпишет двусторонние соглашения с Арменией и Азербайджаном для совместного экономического развития.

7 августа глава Центра политического анализа и член Общественной палаты Москвы Павел Данилин заявил, что на грядущей встрече Пашиняна с Трампом и Алиевым с высокой долей вероятности будут приняты решения, которые затронут Зангезурский коридор. По его словам, Зангезурский коридор по результатам встречи может быть открыт в виде концессии американской корпорации, которая будет использовать его для транзитных перевозок.

19 июля азербайджанский президент заявил, что Баку и Ереван близки к подписанию мирного договора.

Ранее Алиев заявил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами