Власти Соломоновых островов не пригласили США и Китай на форум из-за Тайваня

Соломоновы острова не пригласили США и КНР на форум тихоокеанских государств
true
true
true
close
Alex DeCiccio/Wikipedia

Власти Соломоновых островов, которые в сентябре проведут Форум островных государств Тихого океана (ФОТ), не стали приглашать ни одну из 21 стран — партнеров, в число которых входят Соединенные Штаты и Китай. Об этом пишет портал Nikkei Asia.

В публикации говорится, что данное решение связано с ситуацией вокруг Тайваня.

Премьер-министр Соломоновых островов Джереми Манеле во время заседания парламента заявил, что власти «откладывают» ежегодный диалог с партнерами форума до завершения оценки ситуации в регионе.

«Возможно, мы упустим некоторые возможности, но надеюсь, что в будущем мы сможем это компенсировать», — добавил он.

Решение премьер-министра поддержали два других ключевых государства региона — острова Кука и Палау. В публикации говорится, что Соломоновы острова являются одними из крупнейших получателей китайской экономической помощи и активно поддерживают «политику одного Китая».

Автор статьи отмечает, что в процессе подготовки форума китайские представители оказывали давление на Хониару с целью отстранения Тайваня от участия. После этого было принято решение не приглашать на ФОТ никого.

Ранее сообщалось, что США опасаются принимать главу Тайваня из-за переговоров с Китаем.

