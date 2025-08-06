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В МИД Индии назвали тарифные меры Трампа «неразумными»

Джайсвал: Индия примет необходимые меры для защиты национальных интересов
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Depositphotos

Индия примет все необходимые меры, чтобы защитить свои национальные интересы. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Рандхир Джайсвал, комментируя введение США дополнительных пошлин на индийские товары, пишет РИА Новости.

«Крайне прискорбно, что США решили ввести дополнительные пошлины против Индии. <...> Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов», — отметил Джайсвал.

Он добавил, что эти действия президента США Дональда Трампа «несправедливы, необоснованны и неразумны».

6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на товары из Индии.

За несколько дней до этого Трамп сообщил, что намерен значительно повысить пошлины на товары Индии из-за импорта и перепродажи ею российской нефти. Он подчеркнул, что страна не только закупает огромные объемы нефти у РФ, несмотря на украинский конфликт, но и продает большую часть на свободном рынке с хорошей прибылью.

Ранее в Индии очень удивились претензиям Трампа.

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