Трампа предупредили о сложностях перед возможной встречей с Путиным

Брайен увидел серьезные риски для Трампа от Зеленского в ходе встречи с Путиным

Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен увидел серьезные риски для президента США Дональда Трампа, которые несет украинский лидер Владимир Зеленский, при переговорах с главой России Владимиром Путиным. Об этом Брайен написал в статье для Weapons and Strategy.

По мнению эксперта, Трампу необходимо будет контролировать Зеленского, а это сложная задача, поскольку украинскому президенту «некуда деваться», он не может легко согласиться на крупные уступки.

Брайен добавил, что американское руководство якобы хочет «избавиться» от Зеленского, поскольку тот является препятствием для заключения мирного соглашения, поэтому нельзя исключать «мелодраматического развития событий», связанных со статусом политика.

6 августа Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорую встречу с Владимиром Путиным и допускает проведение трехстороннего саммита с участием Владимира Зеленского. По словам президента США, переговоры его спецпосланника Стива Уиткоффа в Москве прошли успешно, а конкретные договоренности могут быть достигнуты уже на следующей неделе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле назвали ориентировочные даты встречи Путина и Трампа.