В Мьянме скончался исполняющий обязанности президента Мьин Шве

Совет безопасности Мьянмы сообщил о смерти и.о. президента Мьина Шве
Thein Zaw/AP

Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Шве скончался утром в четверг, 7 августа. Об этом сообщила пресс-служба национального Совета обороны и безопасности страны.

Мьин Шве родился 24 июня 1951 года и за свою карьеру прошел путь от военного до одного из ключевых политиков Мьянмы. Он окончил Академию оборонных служб в 1971 году и долгое время служил в вооруженных силах страны, где дослужился до звания бригадного генерала и командующего 11-й легкопехотной дивизией.

В начале 2000-х годов он курировал военную безопасность, а в 2006 году был назначен главой Пятого бюро специальных операций. После этого Мьин Шве занял пост главы регионального правительства Янгонского региона, где проработал с 2011 по 2016 год. Затем он был назначен вице-президентом Мьянмы.

В 2018 году президент Мьянмы Тхин Чжо решил уйти в отставку после двух лет нахождения у власти. Его решение связано с тем, что он хочет «отдохнуть от исполнения своих обязанностей». Их временно взял на себя вице-президент Мьин Шве.

