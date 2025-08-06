На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Хорошая динамика контактов»: в Госдуме оценили визит Уиткоффа в Москву

Депутат Чепа: продолжительность встречи Уиткоффа и Путина — хороший сигнал
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Сам факт того, что переговоры между спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и президентом России Владимиром Путиным состоялись, говорит о хорошей динамике контактов Москвы и Вашингтона. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Конечно, Соединенные Штаты пытаются вернуть в старое русло политики Байдена, в первую очередь, это делает Великобритания. Однако эта встреча состоялась и длилась более трех часов, что говорит о том, что вопросы обсуждали серьезно. Это хороший сигнал», — сказал депутат.

Исходя из первых кратких заявлений Ушакова, понятно, что к каким-то общим знаменателям сторонам удалось прийти, считает Чепа.

«Я надеюсь, что договоренности России и США будут носить конструктивный характер, и отношения дальше продолжатся не на языке ультиматумов. Важно и то, что обсуждался не только украинский кейс, но и другие темы. Ожидаю, что и по остальным вопросам достигнуты какие-то конструктивные решения», — заключил Чепа.

В среду, 6 августа, с официальным визитом в Москву прибыл специальный посланник президента США Стивен Уиткофф. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в рамках которых стороны обсудили украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между Россией и США.

В Кремле пообещали раскрыть подробности встречи Путина и Уиткоффа позднее.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами