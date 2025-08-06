«Хорошая динамика контактов»: в Госдуме оценили визит Уиткоффа в Москву

Сам факт того, что переговоры между спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и президентом России Владимиром Путиным состоялись, говорит о хорошей динамике контактов Москвы и Вашингтона. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Конечно, Соединенные Штаты пытаются вернуть в старое русло политики Байдена, в первую очередь, это делает Великобритания. Однако эта встреча состоялась и длилась более трех часов, что говорит о том, что вопросы обсуждали серьезно. Это хороший сигнал», — сказал депутат.

Исходя из первых кратких заявлений Ушакова, понятно, что к каким-то общим знаменателям сторонам удалось прийти, считает Чепа.

«Я надеюсь, что договоренности России и США будут носить конструктивный характер, и отношения дальше продолжатся не на языке ультиматумов. Важно и то, что обсуждался не только украинский кейс, но и другие темы. Ожидаю, что и по остальным вопросам достигнуты какие-то конструктивные решения», — заключил Чепа.

В среду, 6 августа, с официальным визитом в Москву прибыл специальный посланник президента США Стивен Уиткофф. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в рамках которых стороны обсудили украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между Россией и США.

В Кремле пообещали раскрыть подробности встречи Путина и Уиткоффа позднее.