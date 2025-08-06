Военкор Сладков: финны не играют, а ждут своего часа, чтобы укусить Россию

К враждебности Финляндии не стоит относиться пренебрежительно, поскольку эта страна хоть и имеет скромные резервы, может больно «укусить». Такое мнение выразил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

«Финны бьют хвостом об пол в клетке НАТО. Показывают, как они злятся на Россию. И они не играют — финны реально ждут своего часа, чтобы укусить», — написал журналист.

Он добавил, что враждебность Финляндии связана с историческим поражением во Второй мировой войне.

Также военкор отметил, что агрессия, исходящая от западных стран, не нова. По его словам, подобные сценарии уже были реализованы в Сирии, Ливии, Ираке и Афганистане. Сегодня, по мнению Сладкова, под ударом оказалась Россия. При этом он напомнил вражески настроенным государствам, что, в отличие от других стран, РФ обладает мощной армией, современным вооружением и ядерным потенциалом.

«Наша планида жить среди таких соседей. Они все на старте, они хотят ворваться и грабить, грабить, грабить», — заявил военкор.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о будущем отношений РФ и Европы. Он отметил, что Россия и Европа географически никуда друг от друга не денутся, поэтому рано или поздно придется выстраивать отношения и договариваться о том, как дальше жить. При этом Песков подчеркнул, что выстроить отношения, какие были раньше, уже не получится — их придется строить на новых основах, заявил он.

Ранее эксперт заявил, что Европе придется пойти на уступки России.