Медведева переизбрали председателем совета директоров «Ростелекома»

Заместителя председателя Совета безопасности России, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева снова избрали председателем совета директоров «Ростелекома». Об этом сообщается на сайте госкомпании.

Отмечается, что на заседании были сформированы четыре комитета совета директоров, определен их персональный состав и председатели — по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту.

Впервые Медведев получил эту должность в октябре прошлого года. С 2015 года этот пост занимал специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка. Компания занимается вопросами кибербезопасности, создает дата-центры и облачные сервисы, а также отвечает за цифровизацию регионов, промышленности, АПК, здравоохранения, образования и других направлений.

Ранее «Ростелеком» представил операционную систему для машин «Аврора Автомобильная».