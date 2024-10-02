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Дмитрий Медведев получил должность в «Ростелекоме»

Зампреда Совбеза Медведева избрали председателем совета директоров «Ростелекома»

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев избран председателем совета директоров «Ростелекома». Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Председателем совета директоров компании избран заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев», — говорится в сообщении.

На заседании «Ростелекома» были сформированы четыре комитета совета директоров, определен их персональный состав и председатели — по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту.

В августе «Ростелеком» реорганизовал IT-направление, разделив его на внутреннюю и коммерческую части. В состав этого кластера войдут различные IT-«дочки» компании, развивающие облачные сервисы, средства разработки софта, продукты для управления данными, виртуализацию серверов и рабочих мест и др., в том числе «Беркут», «Базис», «ТДата», «Айкумен ИБС», «Спутник», «ОС груп», «РТК Софт Лабс», «РТК ИТ плюс» и др.

Ранее Медведев предложил налогоплательщикам в США подсчитать расходы на Украину.

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