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Стало известно о приказе генпрокурора США искать в файлах Эпштейна упоминание Трампа

Сенатор Дурбин: Бонди приказала ФБР искать в файлах Эпштейна упоминание Трампа
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Today/YouTube

Генеральный прокурор США Пэм Бонди якобы «оказала давление» на тысячу сотрудников ФБР, чтобы те просмотрели десятки тысяч страниц, связанных с делом Джеффри Эпштейна, и отмечать в них любое упоминание президента Дональда Трампа. Об этом заявил сенатор Дик Дурбин, сообщает The Hill.

Дурбин, председатель юридического подкомитета сената США, отправил письмо генпрокурору Пэм Бодни, директору ФБР Кэшу Пателю и его заместителю Дэну Бонджино, с просьбой предоставить больше информации об обработке администрацией файлов, связанных с Эпштейном, и с вопросом о том, почему высокопоставленные чиновники якобы сосредоточились на поиске документов, связывающих Трампа с Эпштейном.

Он заявил, что Бонди «оказывала давление на ФБР, чтобы заставить около 1000 сотрудников Отдела управления информацией» работать посменно 24 часа в сутки для проверки около 100 000 записей, связанных с Эпштейном, в рамках более масштабных усилий по обнародованию документов.

Политик утверждает, что сотрудникам ФБР «приказано «отмечать» любые записи, в которых упоминается президент Трамп». Он сослался на данные, что в 2002 году Трамп сказал, что знает Эпштейна уже 15 лет, и назвал его «потрясающим парнем», с которым «очень весело проводить время».

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. Также СМИ утверждают, что Эпштейн возил несовершеннолетних девушек на свой личный остров.

Ранее Трамп ответил на обвинения в связи с Эпштейном.

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