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Минимум три страны могут пополнить «ядерный клуб»

Шаповалов: Турция, Индонезия и Саудовская Аравия могут войти в ядерный клуб
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Depositphotos

Саудовская Аравия, Турция, Индонезия, а также некоторые страны Африканского континента могут стать участниками так называемого ядерного клуба, если политические элиты этих государств захотят усилить свое положение в мире. Сделают они это под видом обеспечения собственной безопасности. Об этом в интервью изданию Ura.ru рассказал замдиректора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов.

«Если ядерным государствам не удастся перезапустить систему нераспространения ЯО (ядерное оружие), которая разрушена американцами, ядерные технологии пойдут гулять по миру», — отметил политолог.

По словам Шаповалова, любая среднеразвитая страна с достаточным военными, технологическими и экономическими возможностями, стремящаяся к суверенитету, может решить, что ей необходимо свое ядерное оружие.

Американская газета The New York Times (NYT) ранее назвала ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки в 1945 году «спасением сотен тысяч жизней». По мнению издания, решение о бомбардировке «было правильным», оно якобы спасло не только сотни тысяч граждан США, но и «миллионы японцев».

Американские вооруженные силы в самом конце Второй мировой войны осуществили атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, объяснив их ускорением капитуляции Японской империи. Это единственный в истории человечества пример боевого применения ядерного оружия.

Ранеев в Кремле призвали США быть аккуратными с ядерной риторикой.

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