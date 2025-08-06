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Экс-глава МИД Австрии заявила о многолетних связях властей Украины с западными разведками

Кнайсль: украинские чиновники много лет связаны с западными разведками
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Максим Блинов/РИА Новости

Украинские чиновники многие годы имеют тесные связи с разведками стран Запада. Об этом в интервью РИА Новости рассказала бывший министр иностранных дел Австрии, глава центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

Она отметила, что в близких отношениях между украинскими чиновниками и западными спецслужбами нет ничего нового. Так было семь лет назад при тогдашнем президенте Украины Петре Порошенко. Такая же ситуация складывается и сейчас.

По словам Кнайсль, во время встречи Порошенко с австрийской делегацией, которая проходила в Киеве в 2018 году, в разговоре был упомянут госсекретарь США Майк Помпео, возглавивший Госдепартамент после руководства ЦРУ. Кнайсль подчеркнула, что тогда украинский президент заявил о хорошем знакомстве с Помпео. Из этого следует, что директор ЦРУ уже тогда был прекрасно известен чиновникам в Киеве.

Экс-министр указала на огромную финансовую зависимость властей Украины от Запада. В связи с этим украинские официальные лица обладают чрезвычайно малым пространством для маневра, чтобы принимать собственные решения.

29 июля Кнайсль заявила, что внутри Украины могут произойти изменения до окончания срока, установленного России президентом США Дональдом Трампом для урегулирования конфликта.

Ранее в МИД РФ обвинили Запад в участии в террористической деятельности Украины.

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