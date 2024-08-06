В Японии на памятной церемонии не стали называть виновных в ядерном ударе по Хиросиме

Ни один из японских политиков не упомянул США на церемонии в Мемориальном парке мира по случаю 79-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы. Премьер Фумио Кисида тоже дипломатично промолчал о том, что бомбу на города Японии сбросили американцы, передает РИА Новости.

Вместо этого он нашел повод упомянуть Россию. Кисида заявил о якобы угрозах атомным оружием со стороны РФ и посетовал, что положение вокруг сокращения ядерных вооружений становится все более сложным.

До этого политик отметил, что страдания, которые перенесли Хиросима и Нагасаки 79 лет назад, не должны повториться. На церемонии мэр города Хиросима Кадзуми Мацуи отметил с положительной стороны позицию первого президента СССР Михаила Горбачева в вопросе ядерного разоружения.

Атомные бомбардировки двух японских городов осуществили США в конце Второй мировой войны. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия.

Ранее США анонсировали создание нового военного командования в Японии.