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Президент Колумбии обвинил Перу в присвоении территории страны

Президент Петро: Перу заняло территорию Колумбии
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Fernando Vergara/AP

Президент Колумбии Густаво Петро в социальной сети X обвинил Перу в присвоении территории, принадлежащей его стране.

«Празднование годовщины битвы при Бояке, когда мы чествуем нашу независимость, переносится в Летисию, потому что в очередной раз правительство Перу заняло территорию, которая принадлежит Колумбии, и нарушило протокол Рио-де-Жанейро», — написал президент.

По словам Петро, подписанное в 1934 году соглашение между Колумбией и Перу предусматривает, что граница между странами проходит по самой глубокой точке реки Амазонка. При этом там появились острова, находящиеся к северу от госграницы. Президент Колумбии отметил, что Перу приняло закон, в рамках которого эти территории принадлежат ей, а не соседней стране.

Колумбия и Перу дважды находились в состоянии вооруженного конфликта, связанного с пограничным вопросом. Первая Колумбийско-перуанская война проходила в период с 1828 по 1829 годы и была связана со спорной территорией современного Эквадора. Второй конфликт произошел в 1932-1933 годах после решения перуанского президента полковника Луиса Санчеса Серро пересмотреть соглашение Саломон-Лосано.

Ранее президента Колумбии обвинили в наркомании.

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