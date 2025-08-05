Профессор рассказал о пропаганде в Японии блага от атомных бомбардировок США

В Японии ведут пропаганду о том, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки со стороны США являются благом. Об этом заявил профессор Института стран Востока Анатолий Кошкин, передает РИА Новости.

«В Японии давным-давно ведется пропаганда о том, что использование американцами атомной бомбы является чуть ли не благом для этой страны», — сказал эксперт.

Кошкин добавил, что ежегодно в США в августе проводится опрос общественного мнения. Согласно его результатам, более 60% представителей молодежи называют решение о бомбардировке правильным. По их словам, оно ускорило окончание Второй мировой войны и спасло многих американцев.

При этом, как отметил профессор, в Японии аналогичной точки зрения придерживаются 14% граждан. Они утверждают, что бомбардировка Хиросимы и Нагасаки позволила избежать больших потерь для Японии.

Накануне американская газета The New York Times назвала ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки в 1945 году «спасением сотен тысяч жизней». В публикации говорится, что решение «было правильным», оно якобы спасло не только сотни тысяч граждан США, но и «миллионы японцев».

Ранее США решили восстановить аэродром, который использовался для ядерных ударов по Японии.