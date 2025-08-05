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США восстанавливают аэродром, который использовался для ядерных ударов по Японии

США восстанавливают аэродром времен Второй мировой на Марианских островах
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Larry Downing/Reuters

Соединенные Штаты восстанавливают аэродром времен Второй мировой войны на Тиниане, маленьком стратегически важном тихоокеанском острове в составе Северных Марианских островов, который 80 лет назад использовался в качестве стартовой площадки для ядерных ударов США по Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает The Mainichi.

По словам высокопоставленного представителя ВМС США, после завершения строительства аэродром Норт-Филд предоставит экспедиционным силам вооруженных сил США больше гибкости для маневра через Тихий океан на фоне опасений по поводу растущего влияния Китая в регионе.

«Мы можем перебросить туда силы, провести там обучение, отработать навыки и работать с союзниками», — заявлял в апреле в интервью Kyodo контр-адмирал США Грегори Хаффман, который в то время командовал Объединенной оперативной группой в Микронезии.

Проект по восстановлению аэродрома стоимостью около $500 млн начался в 2024 году. Завершение ремонта двух из четырех взлетно-посадочных полос запланировано на 2027 год.

Остров Тиниан, расположенный к югу от Сайпана, самого населенного острова Северных Марианских островов, имеет площадь около 101 кв км и находится примерно в 2400 километрах к югу от Японии. В настоящее время две трети острова арендуются американскими военными.

Ранее в США задумались о покупке у России Командорских островов.

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