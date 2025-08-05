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В США возложили на Трампа ответственность за смену позиции России по РСМД

Эксперт Скотт Риттер обвинил Трампа в смене позиции России по РСМД
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Андрей Бортко/РИА Новости

Смена позиции России и возобновление гонки ракет средней и меньшей дальности (РСМД), а также связанные с этим риски для Европы — следствие решения Дональда Трампа о выходе США из соответствующего договора. Такое мнение в соцсети X выразил американский геополитический аналитик Скотт Риттер.

Риттер указал, что Россия создала серийный аналог ракеты РСД-10 «Пионер» — комплекс «Орешник». По его оценке, он «существенно превосходит» американскую гиперзвуковую ракету «Темный Орел».

«В любом случае это возвращает нас к исходной точке, когда ракеты средней и меньшей дальности дестабилизировали Европу и поставили нас на грань ядерной войны. Вот почему СССР и США подписали Договор о ликвидации РСМД. Тот самый, из которого президент Трамп вышел в августе 2018 года», — написал эксперт.

4 августа в министерстве иностранных дел России заявили, что Москва более не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности, так как условия для сохранения моратория больше не актуальны.

Комментируя это сообщение, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что снятие Москвой моратория на развертывание РСМД стало результатом «антироссийской политики стран НАТО», и призвал Запад ждать будущих шагов с российской стороны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме рассказали о дальнейших шагах РФ после снятия ракетного моратория.

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