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В Молдавии рассказали, кто принял решение по Гуцул

Депутат Таубер: решение по Гуцул приняли лидеры Евросоюза
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Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Решение по главе Гагаузии Евгении Гуцул приняли лидеры Евросоюза (ЕС), которые продвигают Майю Санду и PAS (партия «Действие и солидарность»). Об этом заявила RT депутат от оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер.

По ее словам, это позор в первую очередь для ЕС, который обещал людям в Молдавии лучшую жизнь.

«Мы видим последствия и результаты их влияния на нашу внутреннюю и внешнюю политику. И я считаю, что это худший день в истории нашей страны, потому что уже были нарушены все границы дозволенного», — подчеркнула Таубер.

Суд Молдавии приговорил главу Гагаузии к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор». После оглашения приговора у здания суда в Кишиневе между сторонниками Гуцул и полицией произошли столкновения. Какое будущее ждет Гагаузию и Евгению Гуцул и как в России отреагировали на приговор — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме сравнили ситуацию в Молдавии с резервацией индейцев в США.

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