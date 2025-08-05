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«Накал страстей нешуточный»: в Госдуме оценили приговор Гуцул

Депутат Журавлев заявил, что Евросоюз поощряет устранение оппозиции в Молдавии
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Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Президент Молдавии Майя Санду готова на все ради устранения конкурентов, поэтому с оппозицией вскоре могут начать расправляться физически. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул.

«Чем ближе в Молдавии парламентские выборы, тем более бесцеремонно ведет себя Майя Санду. Она ничем не гнушается при устранении конкурентов, и тюремный срок для Евгении Гуцул как раз из этой серии. Желая удержаться у власти, Санду готова на все — молдавскую оппозицию не регистрируют, бросают за решетку, осталось только начать устранять физически. Уверен, что и до этого дело дойдет, накал страстей нешуточный. И все это при поощрении Евросоюза, для которого любые методы хороши, лишь бы в стране сохранили русофобские настроения. И при деятельном участии европейских спецслужб из Молдавии давно и небезуспешно делают вторую Украину», — сказал он.

Суд Молдавии приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор». После оглашения приговора у здания суда в Кишиневе между сторонниками Гуцул и полицией произошли столкновения. Какое будущее ждет Гагаузию и Евгению Гуцул и как в России отреагировали на приговор — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд конфисковал имущество главы Гагаузии.

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