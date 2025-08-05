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Додик прибыл в Венгрию и встретился с Орбаном

Орбан принял Додика в Будапеште
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Radivoje Pavicic/AP

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик встретился в Венгрии с премьер-министром страны Виктором Орбаном. Об этом лидер боснийских сербов написал на своей странице в соцсети Х.

«Сегодня я в гостях у своего друга Виктора Орбана — лидера, который решительно и смело поддерживает волю народа, демократию и суверенитет. Я благодарен ему за поддержку Республики Сербской и четкие пожелания уважать выбор народа», — написал он.

На встрече также присутствовал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

26 февраля суд Боснии и Герцеговины в Сараево признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН «Высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.

После вынесения приговора с Додиком связались Орбан и президент Сербии Александар Вучич, которые выразили ему свою поддержку. Венгерский лидер назвал судебный процесс против Додика «политической охотой на ведьм», которая является примером превращения правовой системы в оружие против демократически избранного лидера.

Ранее страны Запада обвинили в попытке устроить переворот в Сербии.

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