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Министр госинвестиций Сербии перенес инсульт в эфире телешоу

Сербский министр Глишич перенес инсульт в эфире телешоу, он в тяжелом состоянии
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Pink

Глава исполнительного совета партии власти Сербии — «Сербской прогрессивной партии» — Дарко Глишич перенес инсульт, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщает издание «Вечерне новости».

«Глишич перенес инсульт в утреннем эфире на телеканале Pink TV. Он – самый преданный и близкий человек для президента (Александра) Вучича», — говорится в сообщении.

По данным издания, сам глава государства уже прибыл в больницу, в котором министр государственных инвестиций проходит экстренное лечение. Как сообщил журналистам министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар, в настоящий момент Глишич находится без сознания.

Глишич является противником антироссийских санкций НАТО. В июне 2023 года он велел закрыть рот министру экономики Раде Басте, который является сторонником санкций для РФ, «закрыть свой рот».

Ранее Вучича предупредили, что его правительство «висит на волоске».

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