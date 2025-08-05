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Экс-чиновника управделами президента России приговорили к условному сроку

Экс-замруководителя управления делами президента РФ Малюшину вынесли приговор
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Бывшего замруководителя управления делами президента РФ Ивана Малюшина приговорили к условному сроку по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости.

«Малюшин Иван Дмитриевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ, и ему назначено наказание… в виде лишения свободы сроком на пять лет», — говорится в сообщении.

При этом наказание в соответствии со статьей 73 УК РФ считается лишением свободы с условным испытательным сроком в течение четырех лет. В удовлетворении гражданского иска потерпевшей стороне было отказано.

Малюшин занимал должность в Управлении делами президента России с 2003 по 2015 год. По данным следствия, он передал американской компании участок площадью 2,5 тысячи квадратных метров в Стремянном переулке. Из-за этого бюджет потерял почти 100 млн рублей, отметило издание.

28 августа 2019 года Следственный комитет России возбудил в отношении чиновника уголовное дело. Но следствие дважды прекращало уголовное преследование Малюшина — сначала из-за амнистии, а потом из-за якобы истекших сроков давности.

Ранее экс-чиновника Минобороны приговорили к колонии за злоупотребление полномочиями.

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