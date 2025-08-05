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В Кремле прокомментировали заявление МИД РФ по развертыванию РСМД

Песков: ограничений в части развертывания РСМД у России больше нет
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Mircea Moira/Shutterstock/FOTODOM

Ограничений в части развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования у Российской Федерации больше нет. Об этом заявил на брифинге с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, отныне Россия считает себя вправе в случае необходимости принимать соответствующие меры, предпринимать соответствующие шаги.

В Министерстве иностранных дел России 4 августа заявили, что РФ более не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности, так как условия для сохранения моратория больше не актуальны.

Комментируя это сообщение, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что снятие Москвой моратория на развертывание РСМД стало результатом «антироссийской политики стран НАТО», и призвал Запад ждать будущих шагов с российской стороны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ заговорили о возвращении гонки вооружений России и США.

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