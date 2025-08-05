«Надавить не получилось»: политолог раскрыл смысл визита Уиткоффа в Россию

В ходе предстоящего визита в Россию спецпосланник США Стив Уиткофф представит предложение по урегулированию украинского конфликта с новыми условиями сделки. При этом американская администрация понимает, что на уступки Москва на фоне успешного наступления российских войск не пойдет, заявил Tsargrad.tv американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Уиткофф едет в Россию, чтобы привезти новое предложение президента США Дональда Трампа по Украине, однако основной вопрос заключается в санкциях, которые политик угрожает ввести на условиях десятидневного ультиматума, отметил эксперт. По его мнению, попытка политика надавить на Москву успехом не увенчается, так как число санкций уже достигло того значения, когда новые ограничения никого не пугают.

«Трамп прекрасно понимает, что санкции уже не работают, как и его ультиматум. Однако его адресатом является вовсе не Россия, а внутренняя аудитория и западные союзники. Президент США пытается всем показать, что он может действовать жёстко. А уж насколько эффективными будут эти действия — это другой вопрос», — убежден Блохин.

По его мнению, если Трамп решится реализовать свои угрозы, то это приведет к тяжелым последствиям, в первую очередь, для США. В том числе очень быстро подскочат цены на нефть, подорожает бензин. А Китай, против которого введут вторичные санкции, предпримет ответные действия и нанесет большой удар по американскому бизнесу, объяснил Блохин. Он напомнил, что сам Трамп также не уверен в эффективности рестрикций, о чем недавно публично заявлял.

Таким образом, у Вашингтона рычагов давления на Москву нет, а единственными эффективными методами урегулирования украинского конфликта является прекращение поставок Киеву оружия и разведданных, заявил Блохин. По его мнению, на это Трамп не может решиться, опасаясь обвинений в сотрудничестве с Россией.

Напомним, накануне президент США объявил, что его спецпосланник Стивен Уиткофф посетит Россию в середине текущей недели – 6 или 7 августа. По его словам, визит сфокусирован на гуманитарной ситуации в Газе, включая доставку продовольствия. Российская сторона проявила интерес к встрече. Как писали американские СМИ, Уиткофф приедет в Москву с целью убедить президента России Владимира Путина «согласиться на прекращение огня» на Украине. Если это не удастся, сторонники Украины надеются, что Трамп введет «вторичные пошлины» для стран, импортирующих российскую нефть.

Ранее была названа главная цель визита Уиткоффа в Россию.