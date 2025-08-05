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Минск отреагировал на подготовку Польшей антибелорусской акции

МИД Белоруссии вызвал представителя Польши из-за подготовки враждебной акции
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Виктор Толочко/РИА Новости

Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Польши в Минске и вручило ему ноту в связи с подготовкой в Варшаве антибелорусской акции. Об этом заявил пресс-секретарь МИД республики Руслан Варанков, его слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

Как стало известно МИД Белоруссии, 9–10 августа на площади имени Ю.Пилсудского в Варшаве, а также в Варшавском университете планируется провести мероприятие с целью нанести ущерб республике. Варанков отметил, что организаторами и активными участниками являются представители белорусской эмиграции, которых поддерживают власти Польши, известные своей провокационной деятельностью.

Представитель МИД республики подчеркнул, что подобные враждебные акции не способствуют восстановлению диалога между странами и вредят белорусско-польским отношениям.

«В этой связи в министерство иностранных дел был вызван временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь, которому вручена соответствующая нота», – говорится в заявлении Варанкова.

Он добавил, что МИД Белоруссии будет следить за развитием ситуации и оставляет за собой право принять ответные меры на провокации Польши.

Ранее Лукашенко заявил, что никто не поставит на колени Россию и Белоруссию.

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