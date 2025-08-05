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СК Белоруссии установил личности более 200 участников акций оппозиции за рубежом

СК Белоруссии: идентифицированы еще 207 участников акций оппозиции за рубежом
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AP

Следственный комитет (СК) Белоруссии установил личности более 200 участников уличных акций, проводившихся за рубежом с целью дискредитации республики, сообщает ведомство.

«По данным следствия, в марте 2025 года руководители экстремистских формирований и террористических организаций, осуществляющие свою преступную деятельность за рубежом, организовали уличные акции и шествия в разных странах, приуроченные к так называемому «Дню воли»», — говорится в сообщении пресс-службы.

Следователям удалось установить еще 207 участников акций в Польше, США, Литве, Канаде и Великобритании. В настоящий момент ведутся обыски и арест имущества фигурантов дела в Белоруссии, отметили в СК республики.

В июне этого года в Белоруссии освободили 14 политзаключенных, в том числе мужа экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. На свободе они оказались после встречи президента Александра Лукашенко и спецпосланника Трампа Кита Келлога. Людей отправили в Литву, где они встретились со своими родными и близкими. В МИД Польши заявили, что среди освобожденных есть трое их соотечественников.

Ранее Лукашенко заявил, что у белорусской оппозиции нет будущего.

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