Заявление президента Чехии Петра Павела о том, что Украина должна признать потерю своих территорий свидетельствует о согласии Европы на соответствующий исход вооруженного конфликта. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Все готовятся к тому, чтобы Украину в каком-то плане обрезать», — подчеркнул он.
По словам украинского политика, европейские государства уже рассматривают возможность урегулирования отношений с Россией, чтобы держать под контролем оставшуюся часть Украины.
5 августа президент Чехии Петр Павел заявил, что уступка части регионов не лишит Украину суверенитета.
Павел подчеркнул, что в текущих условиях Украина не сможет вернуть все утраченные территории «в короткие сроки и без значительных человеческих потерь», даже при поддержке Евросоюза и США.
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