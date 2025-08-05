Заявление президента Чехии Петра Павела о том, что Украина должна признать потерю своих территорий свидетельствует о согласии Европы на соответствующий исход вооруженного конфликта. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Все готовятся к тому, чтобы Украину в каком-то плане обрезать», — подчеркнул он.

По словам украинского политика, европейские государства уже рассматривают возможность урегулирования отношений с Россией, чтобы держать под контролем оставшуюся часть Украины.

5 августа президент Чехии Петр Павел заявил, что уступка части регионов не лишит Украину суверенитета.

Павел подчеркнул, что в текущих условиях Украина не сможет вернуть все утраченные территории «в короткие сроки и без значительных человеческих потерь», даже при поддержке Евросоюза и США.

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