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Украинский политик заявил, что ЕС готов признать утраченные территории Украины

Экс-советник Соскин: ЕС готов признать потерю Украиной территорий
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Юрий Войткевич/РИА Новости

Заявление президента Чехии Петра Павела о том, что Украина должна признать потерю своих территорий свидетельствует о согласии Европы на соответствующий исход вооруженного конфликта. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Все готовятся к тому, чтобы Украину в каком-то плане обрезать», — подчеркнул он.

По словам украинского политика, европейские государства уже рассматривают возможность урегулирования отношений с Россией, чтобы держать под контролем оставшуюся часть Украины.

5 августа президент Чехии Петр Павел заявил, что уступка части регионов не лишит Украину суверенитета.

Павел подчеркнул, что в текущих условиях Украина не сможет вернуть все утраченные территории «в короткие сроки и без значительных человеческих потерь», даже при поддержке Евросоюза и США.

Ранее на Украине заметили в небе рой из российских «Гераней».

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