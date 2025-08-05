Уходящий президент Польши Дуда подвел итоги своей работы

Президент Польши Анджей Дуда, покидающий пост главы государства, дал оценку своей работе на посту президента, заявив , что оценивает ее на пятерку. Своим мнением политик поделился в интервью телеканалу Polsat News.

«Нужно было принимать множество трудных решений. Конечно, есть и такие, даже во фракции «Объединенные правые», которые выражают недовольство и скажут, что это были плохие решения. Но я лично считаю, что я президент на пятерку», — подчеркнул Дуда.

При этом президент уточнил, что поставил себе оценку «пять» из шести возможных баллов.

«Шесть — это, конечно, перебор, ведь нужно было принимать множество трудных решений», — уточнил политик.

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