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Уходящий президент Польши Дуда подвел итоги своей работы

Уходящий с поста президент Польши Дуда оценил свою работу на пятерку
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Miguel Angelo Pereira/AP

Президент Польши Анджей Дуда, покидающий пост главы государства, дал оценку своей работе на посту президента, заявив , что оценивает ее на пятерку. Своим мнением политик поделился в интервью телеканалу Polsat News.

«Нужно было принимать множество трудных решений. Конечно, есть и такие, даже во фракции «Объединенные правые», которые выражают недовольство и скажут, что это были плохие решения. Но я лично считаю, что я президент на пятерку», — подчеркнул Дуда.

При этом президент уточнил, что поставил себе оценку «пять» из шести возможных баллов.

«Шесть — это, конечно, перебор, ведь нужно было принимать множество трудных решений», — уточнил политик.

1 июня 2025 года во втором туре выборов президента Республики Польша победу одержал Кароль Навроцкий, кандидат от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость». Навроцкий получил 50,89% голосов избирателей, в то время как его соперник, Рафал Тшасковский, представлявший правящую «Гражданскую коалицию», набрал 49,11% голосов. Кто такой Кароль Навроцкий и какое влияние его избрание может оказать на отношения Польши с Украиной и Российской Федерацией — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Польши привел к присяге новый состав правительства.

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