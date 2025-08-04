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Власти Украины обвинили в попытках скрыть убийство закарпатского венгра

Magyar Nemzet: власти Украины пытаются скрыть убийство венгра из Закарпатья
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Zsolt Biczo/Shutterstock/FOTODOM

Власти Украины предпринимают попытки скрыть убийство закарпатского венгра Йожефа Шебештьена, который был жестоко избит сотрудниками призывного пункта за то, что он не хотел отправляться на фронт. Об этом сообщила газета Magyar Nemzet, ссылаясь на родственников погибшего 45-летнего жителя Закарпатской области Украины, который имел венгерское гражданство наряду с украинским.

Как рассказала изданию семья Шебештьена, у которого остались двое детей, Государственное бюро расследований (ГБР) Украины отказалось заниматься этим делом. В ведомстве утверждают, что не располагают достаточными доказательствами. Родственники мужчины собираются через суд добиваться расследования обстоятельств его смерти.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, ссылаясь на доклад комиссара Совета Европы по правам человека, заявил «об охоте» на людей на Украине в виде принудительной мобилизации.

Он напомнил, что из-за противоправных действий на Украине пострадал закарпатский венгр, в связи с чем Венгрия вскоре подаст прошение о включении «всех украинских военных руководителей и должностных лиц», ответственных за преступление, в санкционные списки ЕС.

Речь идет об инциденте, который произошел с 45-летним венгром Йожефом Шебештьеном в Закарпатской области на Украине. В рамках насильственной мобилизации мужчину затолкали в микроавтобус, отвезли в призывной пункт и избили железными прутьями. В результате мужчина не выжил.

Ранее Орбан призвал Европу определить, «что такое Украина».

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