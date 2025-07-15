Глава МИД Венгрии заявил об «охоте на людей» на Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, ссылаясь на доклад комиссара Совета Европы по правам человека, заявил «об охоте» на людей на Украине в виде принудительной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

Сийярто процитировал доклад о ситуации с правами человека на Украине за авторством комиссара Майкла О'Флаэрти от 8 июля о многочисленных нарушениях прав от работников ТЦК (аналогов военкоматов на Украине).

«Так что то, что на улицах Украины в форме принудительной мобилизации происходит охота на людей, это факт. Что военкомы на Украине жестоко обращаются с людьми, является фактом. Что в ходе принудительной мобилизации на Украине имеют место неприемлемые действия, это факт», — заявил Сийярто.

Он напомнил, что из-за противоправных действий на Украине пострадал закарпатский венгр, в связи с чем Венгрия вскоре подаст прошение о включении «всех украинских военных руководителей и должностных лиц», ответственных за преступление, в санкционные списки ЕС.

Речь идет об инциденте, который произошел с 45-летним венгром Йожефом Шебештьеном в Закарпатской области на Украине. В рамках насильственной мобилизации мужчину затолкали в микроавтобус, отвезли в призывной пункт и избили железными прутьями. В результате мужчина не выжил.

Ранее Орбан призвал ЕС ввести санкции против Украины.