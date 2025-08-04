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Глава МИД Израиля посетит заседание Совбеза ООН по заложникам

Глава МИД Израиля Саар обсудит ситуацию с заложниками на заседании Совбеза ООН
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Cecilia Fabiano/Global Look Press

В Нью-Йорк 4 августа прибудет руководитель МИД Израиля Гидеон Саар, который посетит заседание Совбеза ООН, где состоится обсуждение ситуации с заложниками, захваченными палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня вечером я отправлюсь в Нью-Йорк для участия в заседании Совета Безопасности ООН, которое должно пройти завтра и будет посвящено ситуации с заложниками», — рассказал министр в ходе пресс-конференции.

По его словам, в настоящее время палестинские радикалы удерживают около 50 заложников, используя их «как инструмент для достижения своих целей». Саар заявил, что ХАМАС хочется сохранить власть в секторе Газа и навязать Израилю свои условия. Он добавил, что мировое сообщество должно положить конец практике похищения мирных граждан.

30 июля страны Лиги арабских государств впервые выразили осуждение в адрес ХАМАС и призвали эту группировку отказаться от контроля над сектором Газа. На конференции ООН представители лиги подписали совместную декларацию с Евросоюзом. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Израиль хочет расширить военную операцию в секторе Газа.

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