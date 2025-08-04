Осужденный за коррупцию экс-премьер страны ЕС досрочно вышел на свободу

Бывший премьер-министр Хорватии и глава правящей партии Хорватское демократическое содружество (ХДС) Иво Санадер, осужденный за коррупцию, вышел на свободу после досрочного освобождения. Об этом сообщило издание Vecernji list.

В статье уточняется, что ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-премьера было удовлетворено после отбытия более десяти лет заключения. 72-летний Санадер покинул исправительное учреждение в населенном пункте Липовица. Суд в городе Сисак 31 июля решил досрочно освободить политика после отбытия двух третей срока.

Санадер был премьер-министром Хорватии в период с 2003 по 2009 год. В 2010 году его исключили из рядов ХДС и арестовали в связи с обвинениями в коррупции. Санадера подозревали в незаконном обогащении, получении взяток от энергетической группы MOL из Венгрии за предоставление ей прав на управление хорватской нефтяной компанией INA. Хорватскими судами было вынесено несколько приговоров в отношении бывшего премьера, в общей совокупности его приговорили к 18,5 годам тюрьмы.

До этого президент России заявил, что коррупция характерна для многих, если не для всех стран мира.

Ранее стало известно, что бюджет Украины ежегодно недополучает $9,5 млрд из-за коррупции на таможне.