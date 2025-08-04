Украинский политик предупредил о скором прекращении помощи со стороны США

Продолжение насильственной мобилизации на Украине может привести к тому, что США полностью откажутся от помощи Киеву и поддержки украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«А никаких денег и кредитов Украине с Зеленским никто больше давать не будет. Особенно после этого избиения женщин и детей в Виннице», — подчеркнул он.

Как предположил Соскин, соответствующие видео с мобилизацией на Украине покажут президенту США Дональду Трампу, который «все отслеживает».

В ночь на 2 августа в Виннице на Украине вспыхнули протесты против насильственной мобилизации и сотрудников ТЦК. Это произошло после того, как около сотни мужчин призывного возраста привезли к стадиону «Локомотив», предположительно, для мобилизации. Вскоре туда попытались прорваться их родственники. Им удалось сломать ворота и попасть внутрь. Однако к этому моменту, по некоторым данным, мобилизованных вывезли через другой вход.

Ранее на юге Украины произошли столкновения гражданских с сотрудниками ТЦК.