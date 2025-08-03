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Американские демократы пытаются дистанцироваться от Нетаньяху

CNN: демократы США дистанцируются от Нетаньяху, но боятся, что уже поздно
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Julia Nikhinson/AP

Демократы в Конгрессе Соединенных Штатов, даже те, кто известен своей произраильской позицией, в преддверии предстоящих промежуточных выборов пытаются дистанцироваться от израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, однако опасаются, что предпринимать подобные действия уже поздно. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Многие лидеры партии открыто порывают с премьер-министром Биньямином Нетаньяху с целью не допустить, чтобы антиизраильские настроения стали лакмусовой бумажкой на промежуточных выборах в следующем году», — отмечает вещатель.

Так, сенатор-демократ Брайан Шац, имеющий еврейское происхождение, отмечает, что возникает понимание того, что «Нетаньяху делает Израиль, израильтян и евреев уязвимыми во всем мире».

В ноябре 2026 года в США состоятся промежуточные выборы во всей нижней палате парламента, а в Сенате выборы коснутся около 35 из 100 мест. У Демократической партии есть возможность вернуть себе контроль над Конгрессом после поражения на выборах в прошлом году, когда победу одержали представители Республиканской партии.

В июне президент США Дональд Трамп выразил мнение о необходимости прекращения судебного процесса в Израиле против премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которому предъявлены обвинения во взяточничестве и обмане.

Ранее Нетаньяху попросил Нобелевский комитет присудить премию мира президенту США.

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