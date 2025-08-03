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В Молдавии ЦИК зарегистрировал Патриотический избирательный блок

ЦИК Молдавии зарегистрировал Патриотический блок перед предстоящими выборами
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Алексей Майшев/РИА Новости

Бывший президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон сообщил, что Центральная избирательная комиссия республики официально зарегистрировала Патриотический избирательный блок, сформированный Партией социалистов, партией «Будущее Молдовы» и партией «Сердце Молдовы», для участия в выборах в парламент, которые состоятся 28 сентября. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала Патриотический избирательный блок (BEP). <...> Теперь никто не сможет помешать нам привести в парламент силы, которые защищают суверенитет Молдовы, наши традиции и права каждого гражданина» — заявил политик, добавив, ВЕР готов к борьбе и к победе.

Додон также сказал, что 4 августа руководство блока планирует рассмотреть обращение Партии коммунистов Молдавии о присоединении к блоку.

До этого сообщалось, что ЦИК Молдавии не допустил к парламентским выборам оппозиционный блок «Победа».

Ранее молдавская оппозиция выступила за партнерство с Россией.

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