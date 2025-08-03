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В Молдавии Патриотический блок намерен обсудить присоединение Партии коммунистов

Додон: Патриотический блок Молдавии обсудит присоединение Партии коммунистов
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Алексей Майшев/РИА Новости

Бывший президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон сообщил, что руководство Патриотического избирательного блока планирует рассмотреть 4 августа вопрос о возможности присоединения к блоку Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ). Об этом написал политик в своем Telegram-канале.

«Уже в понедельник мы намерены рассмотреть вопрос о включении в него коммунистов. Вчера мы получили письмо от ПКРМ, в котором они проинформировали нас о решении руководящих органов партии присоединиться к блоку», — подчеркнул Додон.

Патриотический избирательный блок, сформированный Партией социалистов, партией «Будущее Молдовы» и партией «Сердце Молдовы», зарегистрирован Центральной избирательной комиссией Молдавии для участия в предстоящих 28 сентября выборах в парламент.

До этого стало известно, что Центризбирком Молдавии не допустил к парламентским выборам оппозиционный блок «Победа».

Ранее молдавская оппозиция выступила за партнерство с Россией.

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