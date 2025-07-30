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Харрис отказалась участвовать в выборах губернатора Калифорнии

Камала Харрис: я не буду претендовать на пост губернатора Калифорнии
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Jacquelyn Martin/AP

Экс-вице-президент Соединенных Штатов и бывший кандидат от Демократической партии на пост главы государства Камала Харрис не станет участвовать в выборах губернатора Калифорнии в 2026 году. Об этом политик заявила на своей странице в социальной сети X.

По ее словам, последние несколько месяцев прошли в серьезных размышлениях над тем, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора штата. Харрис подчеркнула, что любит Калифорнию, его население и его перспективы. Однако в итоге политик приняла решение, что не будет принимать участие в будущих выборах.

11 апреля газета газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Харрис планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Калифорнии. В 2026 году губернаторское кресло освободится, поскольку его покинет демократ Гэвин Ньюсом. Выборы главы штата должны состояться 3 ноября.

По данным издания, Харрис сказала однопартийцам, что на посту губернатора Калифорнии она сможет противостоять президенту США Дональду Трампу и его политическому курсу, а также защищать ценности демократов.

Ранее Трамп уволил с должности члена совета Мемориального музея Холокоста в Вашингтоне мужа Камалы Харрис.

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