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Харрис заявила, что не смотрела новости после ухода из Белого дома

Харрис заявила, что месяцами не включала новости после того, как покинула Белый дом
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Jacquelyn Martin/AP

Бывший вице-президент и кандидат в президенты Соединенных Штатов Камала Харрис в эфире «Позднего шоу» (The Late Show) заявила, что месяцами не смотрела новости после того, как покинула Белый дом. Ее слова передает The New York Times (NYT).

«Месяцы», — сказала она, отвечая на вопрос телеведущего Стивена Кольбера, сколько времени прошло до того, как она снова включила новости.

Харрис призналась, что по телевидению смотрела кулинарные шоу.

11 апреля газета NYT со ссылкой на источники сообщила, что Харрис планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Калифорнии. В 2026 году губернаторское кресло освободится, поскольку его покинет демократ Гэвин Ньюсом. Выборы главы штата должны состояться 3 ноября.

По данным издания, Харрис сказала однопартийцам, что на посту губернатора Калифорнии она сможет противостоять президенту США Дональду Трампу и его политическому курсу, а также защищать ценности демократов.

Однако 30 июля Харрис заявила, что не станет участвовать в выборах губернатора Калифорнии.

Ранее Трамп уволил мужа Камалы Харрис с должности члена совета Мемориального музея Холокоста в Вашингтоне.

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