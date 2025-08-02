В МИД РФ отреагировали на новый доклад ООН цитатой Маяковского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале процитировала стихотворение Владимира Маяковского, комментируя новый доклад Организации Объединенных Наций.

В своей публикации она написала отрывок из стихотворения «Прозаседавшиеся», в котором поэт развивает тему чиновнических рабочих будней, демонстрируя с неприкрытой иронией, что на заседаниях бюрократов не решается ничего важного.

«С волнения не уснешь. Утро раннее. Мечтой встречаю рассвет ранний: «О, хотя бы еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний!» — процитировала Захарова.

До этого агентство Reuters сообщило, что согласно докладу ООН, посвященному поиску способов повышения эффективности и сокращения расходов, доклады организации мало кто читает.

По словам генерального секретаря Антониу Гутерриша, 5% самых популярных отчетов скачивают более 5500 раз, в то время как каждый пятый скачивают менее 1000 раз. И скачивание не обязательно означает чтение, отметил генсек.

Ранее Захарова сравнила предложения мэра Львова с голливудским фильмом.