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Захарова сравнила предложения мэра Львова с голливудским фильмом

Захарова сравнила предложения мэра Львова с фильмом о Ларе Крофт
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Безумие мэра Львова Андрея Садового, который предложил обменять эксгумированные останки советских воинов с «Холма Славы» на украинских военнослужащих, напоминает о сюжете голливудского фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире радиостанции «Спутник».

При этом она отметила, что в фильме вскрытие гробниц было направлено на обогащение, а во Львове это было предложено «от безысходности».

«Только там коннотация была с тем, что в гробницах клали большое количество драгоценностей, считали, что в загробной жизни они пригодятся. Когда грабили, основная задача была не надругаться над телами или памятью, а просто вытащить все, но очень боялись, что нарушат покой умерших», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что люди даже в условиях блокады «не смогли бы дойти до такого безумия».

До этого помощник президента России Владимир Мединский назвал эксгумацию останков советских воинов во Львове нравственной деградацией.

Ранее в ДНР назвали «торгом костями» инициативу мэра Львова.

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