В Боснии и Герцеговине постановили задержать президента Республики Сербской Додика

Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) предписала Агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика, а также премьер-министра энтитета Радована Вишковича и председателя скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что соответствующее постановление подписал прокурор Чазим Хасанспахич, который вменяет указанным лицам «нападение на конституционный порядок».

Додик 7 марта предложил сотрудникам не признаваемых официальными властями РС БиГ суда, прокуратуры БиГ и SIPA перейти на работу в структуры Республики Сербской. Перед тем президент подписал указы о вступлении в силу принятых 28 февраля парламентом законов об особом реестре НКО, о запрете работы в республике не предусмотренных конституцией БиГ общих суда, прокуратуры и SIPA.

В феврале стало известно, что суд Боснии и Герцеговины в Сараево признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН «Высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.

Ранее в МИД России прокомментировали приговор Додику.