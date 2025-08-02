Глава британского МИД взял на себя вину за ссору Трампа и Зеленского

Глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми признал свою ответственность за недостаточную подготовку украинской делегации и президента Украины Владимира Зеленского к встрече с президентом США Дональдом Трампом. В интервью газете The Guardian дипломат взял на себя вину за возникшие разногласия между главами государств.

«Почему я не сделал больше, чтобы поддержать наших украинских коллег в подготовке к их встрече? Я был немного строг по отношению к себе. Но я все равно чувствовал себя виноватым», — отметил дипломат.

Издание отмечает, что на следующий день после произошедшего инцидента премьер-министр Великобритании Кир Стармер позвонил Владимиру Зеленскому и пригласил его посетить Лондон.

По словам Лэмми, объятия премьера Британии Кир Стармера и Зеленского стали моментом, когда весь мир вздохнул с облегчением. Он выразил мнение, что данное событие стало символом возвращения Великобритании к той роли, в которой «ее хочет видеть мировое сообщество», а именно в качестве «строителя мостов, связующего звена, чья история помогает поддерживать связь со многими странами мира».

В июле японское издание Shūkan Gendai писало, что глава Белого дома Дональд Трамп может отправить в отставку Зеленского к началу сентября.

Ранее депутат Верховной рады рассказал об ультиматуме Трампа Зеленскому.