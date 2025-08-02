Более половины граждан ФРГ недовольны председателем ЕК на фоне сделки с США

Bild: более 50% немцев недовольны работой главы ЕК на фоне сделки с США

Более половины жителей Германии заявили о недовольстве деятельностью главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на фоне заключения невыгодной торговой сделки с США. Об этом пишет немецкий журнал Bild.

Согласно опросу, который институт INSA провел по заказу газеты, 51% немцев недовольны работой Ляйен, свою поддержку высказал 31% респондентов, а 18% не смогли ответить, как они оценивают работу председателя Еврокомиссии.

Помимо этого, 66% немцев считают, что пошлины негативно скажутся на экономике ФРГ, 14% опрошенных надеются на положительные изменения, а 10% не ожидают никаких перемен.

В опросе приняли участие около одной тысячи человек.

28 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель обязался закупить американские энергоносители на сумму $750 млрд, увеличить инвестиции в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон согласился вдвое снизить пошлины на европейские товары — с 30 до 15%.

Ранее Макрон заявил, что сделка между ЕС и США показала, что Европу недостаточно боятся.